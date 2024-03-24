تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات العربية رسالة دكتوراة للباحثة ابتسام فوزى تميم

محمد صبحى

ناقشت الباحثة ابتسام فوزى تميم أخصائي إعلام بمكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة دكتوراة وعنوانها “تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات العربية في ضوء المعايير العالمية لجودة المواقع الإلكترونية”، وذلك بمدرج الحصري برحاب معهد البحوث والدراسات العربية.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق، رئيسا ومشرفا، والدكتور سامي الشريف أستاذ الاعلام بكلية إعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، مشرفًا، والدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الاعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مناقشًا.