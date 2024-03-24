تراخيص تقدمها الحكومة لشركات السياحة.. تعرف على التفاصيل

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها طلب الخدمات والتي نستعرضها في السياق التالي:

* استخراج ترخيص شركة سياحة.

* استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.

* تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

* بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

* استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

* إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

* إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

* تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

* تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

* الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

* تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

* تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

* الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

* الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

* استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.

* تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.