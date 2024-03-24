تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شاب بالجيزة بسبب خلافات مالية لجلسة 29 إبريل

كتب أحمد إسماعيل

أجلت محكمة الجنايات بالجيزة، محاكمة المتهمين فى واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل، لجلسة 29 إبريل.



وتبين من التحقيقات فى القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجنى عليه على يد المتهم "س.إ" وآخرين.



وقال المجنى عليه خلال التحقيقات: "اللى حصل إنى أعرف (س. إ) من حوالى 16 سنة، كانت بتربطنى بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان فى مجال المقاولات، وكان هو شغال فى تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلى منها صافى ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفى شهر 2022/12 عرفنى على واحد اسمه (س.س) وخلانى أثق فيه فى إنى هعرف استثمر معاه فلوسي".



وتابع: "لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالى خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل أنه يشغلها فى مول تجارى فى الشيخ زايد، ويشترى فيلا فى كومبوند يعيد بيعها تانى فى مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافى الربح ده، وقالى لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة فى فيلا فى نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التانى، وآخد الربح بتاع الفلوس دي".