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بدون متهم.. سر مقتل صحفى "الصن تايمز" ديفيد هولدن

الأحد، 24 مارس 2024 03:00 م
بدون متهم.. سر مقتل صحفى "الصن تايمز" ديفيد هولدن ديفيد هولدن
إعداد ـ أحمد حسني

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لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديدة يقدمها "اليوم السابع" على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل الصحفى "ديفيد هولدن"

في فبراير 1977 توفي الصحفى "ديفيد هولدن" فى عام 1977، بعد أن  تم العثور على جثة أحد الأشخاص، بالقرب من محيط المطار الدولى، وبالفحص تبين أن القتيل هو الصحفى "ديفيد هولدن"، وهو أحد الصحافيين بجريدة "الصن تايمز" البريطانية.

تقرير الطب الشرعى أوضح أن الصحفى توفى بعد أن تلقى رصاصة على رأسه من الخلف.

كثرت آنذاك الأقاويل والروايات المختلفة، بأن الجريمة تتعلق بشأن انتماء هولدن، لعدد من أجهزة الاستخبارات ولكن لن يتم إثبات ذلك، ولم يتم العثور على الجانى حتى وقتنا هذا.







بدون متهم

الصحفى ديفيد هولدن

اغتيال صحفى الصن تايمز

ضد مجهول

اخبار الحوادث




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