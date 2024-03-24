اليوم السابع
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بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية فى ولاية لويزيانا

الأحد، 24 مارس 2024 10:53 ص
بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية فى ولاية لويزيانا بايدن وترامب
وكالات

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فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا، حيث جمعا المزيد من المندوبين بعد أن حصلا بالفعل على ترشيحات حزبهما.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ظهر بايدن أيضا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميزوري، ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج حتى الأسبوع المقبل.

ولم يكن هناك ترقب وقلق في أي من السباقين، فقد تغلب بايدن وترامب بالفعل على منافسيهما الرئيسيين، لكن الانتخابات التمهيدية لا تزال تخضع لمراقبة عن كثب من قبل المطلعين لمعرفة نسبة الإقبال وسمات الناخبين الاحتجاجيين.

وترامب هو الشخصية المهيمنة في حزبه وحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.

 







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ولاية لويزيانا

الانتخابات التمهيدية




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