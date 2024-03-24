اليوم العالمى للمرأة.. محاضرة بثقافة الأقصر عن الأم ودورها بالحياة "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمرأة" ألقتها أسماء مناع مسئولة بالفرع، موضحة أسباب مناسبة اليوم العالمى للمرأة، وأهم أعياد المرأة المصرية فى مارس، وأهم رائدات الحركة النسائية فى مصر فى كافة المجالات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "عيد الأم" ألقاها محمد حنفى مسئول بالمكتبة، موضحاً أهمية الاحتفال بعيد الأم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأم، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر الحر" ألقاها الدكتور النوبى عبد الراضى، موضحاً مفهوم الشعر الحر وهو أحد أنواع الشعر العربى، الذى يجرى وفق قواعد العروضية للقصيدة العربية، ولا يخرج منها، حيث يلتزم بالتفعيلات الرئيسية للبحر الشعرى.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المسرح الملحمي" ألقاها المخرج المسرحى محمود النجار متحدثا عن تعريف المسرح الملحمى وخصائصها، وأساسيات وأشهر كتاب المسرح الملحمى، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "الفرق بين التهور والشجاعة" ألقاها شعبان شلبى موضحا التهور شيء منبوذ، والشجاعة شيء محمود، ولكن ليس لدرجة التهور، ونفذت ورشة عمل كوفيه من خيط البونبون نفذتها أشرقت أيمن، مستخدمة خيط البونبون وإبرة كروشية، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، كما أقامت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "الغزالة والصياد" سردتها صفاء موسى، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية رسم حر نفذتها فاطمة عبد الكريم.

فيما أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الاقصرى بعنوان "صحبى القديم، مشاوير"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد دينى بعنوان "اهلا وسهلا رمضان" للمنشد عامر محمود، بجانب ذلك أقام المركز الحضرى دورى ثقافى أداره مروان جمال، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى قصة بعنوان "أصحاب الفيل" تأليف محمد صديق المنشاوى سردها الشيخ محمد أحمد وأوضح زمن قصة أصحاب الفيل وسبب قصة أصحاب الفيل، وبيان قدرة الله تعالى فى هذه القصة، كما عرض القصر كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى.



أنشطة عن الأم ودورها بالحياة واليوم العالمى للمرأة وأمسيات رمضانية



جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية بالأقصر