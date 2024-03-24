اليوم السابع: إسرائيل تواصل قصف منتظرى المساعدات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: حقوقيون يطالبون أمريكا بوقف تسليح تل أبيب.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة.. ويؤكد: قطع الدعم لـ «الأونروا» عقاب جماعى للفلسطينيين.. الرئيس وجوتيريش يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين ويحذران من أى عملية عسكرية فى رفح



وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة.. «شكرى» يدعو لإقامة الدولة الفلسطينية.. وجوتيريش لـ «اليوم السابع»: الأونروا عمود فقرى للمساعدات.. ورفح والعريش أساسيان لإدخال احتياجات غزة

قطار الخير للتحالف الوطنى يواصل محطاته على مدار رمضان.. توجيه مليون و750 ألف كرتونة غذائية بقيمة مليار جنيه وتقديم 11 مليون وجبة ساخنة و1236 طن لحوم.. وسياسيون: نقلة نوعية فى دعم العمل الأهلى للأسر الأكثر احتياجا



«التموين» تبدأ ضخ منتجات العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

ياسر جلال لـ«اليوم السابع»: «جودر» رحلة مليئة بالمبادئ وصراع الخير والشر داخلنا.. «المتحدة» تقدم دراما تليق بمكانة مصر فى العالم العربى.. والغرب لا يريد منا تقليده بل يحتاج لأن نقدم له تراثنا المصرى والعربى



عيون مديرى التصوير تضىء دراما رمضان.. إبهار بصرى ورؤية فنية ساحرة بالمسلسلات

حقوقيون يطالبون أمريكا بوقف تسليح تل أبيب.. إسرائيل تواصل قصف منتظرى المساعدات.. المجموعة العربية تطالب بالتصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار اليوم



مأساة العصر.. أصحاب الأمراض المزمنة فى غزة يصارعون الموت يوميا.. 350 ألف مريض يواجهون نقص الأدوية والغذاء.. 1500 مريض بالفشل الكلوى لا يستطيعون الغسيل.. و710000 مريض سكر بلا علاج

«مدبولى»: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسى بتحسين مستوى الخدمات فى «الصحة».. رئيس الوزراء يؤكد على الاهتمام بتوطين صناعة الأدوية ودعم تطوير هيئة الدواء



127 مشروعا باستثمارات 2.8 مليار دولار لـ «اقتصادية قناة السويس».. رئيس الهيئة: أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ستتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل المشروعات

مصر تسطر تاريخا جديدا فى الألعاب الأفريقية.. 192 ميدالية حصاد الفراعنة فى غانا.. وذهبية الطائرة لم تتحقق منذ 37 عاما





