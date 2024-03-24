الولايات المتحدة: ملتزمون بالشراكة مع الهند لتحقيق الأولويات في مجالات التنمية

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أكدت الولايات المتحدة مجدداً إلتزامها بالشراكة مع الهند من أجل تحقيق الأولويات المشتركة فى مجالات التنمية والصحة العالمية.



وذكرت السفارة الأمريكية لدى الهند في بيان صحفي أصدرته، أنه فيما يتعلق بهذا الشأن فإن د.أتول جاواند مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المختص بشئون الصحة العالمية عقد اجتماعات مع مسئولين بالحكومة الهندية وخبراء فى مجال الرعاية الصحية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدنى في الهند لبحث الكيفية التى يمكن الاستفادة بها من الشراكة الأمريكية ـــ الهندية فى تكريس التكنولوجيا لتعظيم التأثير المشترك وإظهار نماذج يمكن تطبيقها عالميا.



وأوضحت أن د.جاواند شارك فى حفل لاحياء ذكرى مرور 25 عاما على تعاون الوكالة الأمريكية للتنمية مع الهند فى البرنامج القومى الهندى للقضاء على مرض السل ، وأن هذه المناسبة تأتى قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة السل الذى يوافق يوم الغد 24 مارس".



وأشارت إلى أن مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية شارك أيضا - خلال زيارته للهند التى استغرقت عدة أيام - فى عملية إطلاق تحالف من أجل صحة ومعيشة المرأة ، وأن هذا التحالف يهدف إلى تمكين المرأة وإتاحة فرص اقتصادية لها فى الهند، فضلا عن أنه ألقى محاضرة في معهد عموم الهند للعلوم الطبية فى نيودلهى ركز فيها على سبل مشاركة الولايات المتحدة والهند فى العمل من أجل تشجيع الرخاء.



وأكد أن الوكالة الأمريكية تشترك مع الهند منذ عشرات الأعوام فى العمل من أجل مواجهة التحديات الصحية الملحة فى الهند ، ومن بينها تحديات وفيات أطفال وأمهات أثناء فترة النفاس وتحديات حملات مكافحة شلل الأطفال ومرض فقدان المناعة المكتسب / الايدز /، والسل .



وأشارت إلى أن زيارة جاواند للهند تؤكد أن عمق الشراكة الأمريكية الهندية يساعد على تحقيق نتائج داخل الهند والولايات المتحدة وفى الخارج أيضاً .