الوادي الجديد تستعد لحصاد 450 ألف فدان قمح بزيادة 15 ألف عن الموسم الماضى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن استعداد المديرية لموسم حصاد القمح للعام الحالي بإجمالي 450 ألف فدان بزيادة 15 ألف فدان عن العام الماضي، حيث تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 192277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأضاف "المرسي" أنه يتم تشكيل لجان للمرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية من خلال المهندسين بإدارة الارشاد وتم فحص المحصول وحالة المحصول جيدة ومطمئنة وسط توقعات بارتفاع إنتاجية المحافظة من القمح هذا الموسم عن السنه الماضية

وأكد إنه يجرى التنسيق مع قطاع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع التزام الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة والتموين بتسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.

وأضاف المرسي أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بصحراء الوادى الجديد وتحويلها إلي مناطق خضراء بزراعة كافة المحاصيل غير التقليدية وتعظيم الاستفادة من الحاصلات القائمة وفى مقدمتها القمح والتمور والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات التوابل ابرزها الكمون.







