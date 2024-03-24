اليوم السابع
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"الهلال الأحمر": انقطاع الاتصال مع طاقمنا في مستشفى الأمل بخان يونس

الأحد، 24 مارس 2024 08:03 م
"الهلال الأحمر": انقطاع الاتصال مع طاقمنا في مستشفى الأمل بخان يونس الأوضاع في خان يونس - أرشيفية
وكالات

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بأن الاتصال انقطع مع طاقم الجمعية في مستشفى الأمل بخان يونس، جنوب قطاع غزة، جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي "VHF" عن الخدمة.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مستشفى الأمل في وقت سابق من اليوم، وأغلقت بواباته بالسواتر الترابية، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه مبانيه، لإجبار الطواقم الطبية والجرحى والنازحين على الخروج منه.

يذكر أن وسائل الاتصالات المختلفة، الأرضية والخلوية وخدمات الانترنت، ما زالت مقطوعة في محافظة خان يونس لليوم الـ72 على التوالي.

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الهلال الأحمر

مستشفى الأمل

خان يونس

اسرائيل

غزة




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