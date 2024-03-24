النيابة توجه تهمة "الإهمال" لطبيب بعد وفاة سيدة بجرعة بنج زائدة في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

وجهت النيابة العامة، لأحد الأطباء فى أسوان تهمة الإهمال الجسيم وارتكب سلسلة من الأخطاء الطبية فى علاج سيدة فى العقد الرابع من عمرها، عقب وفاتها نتيجة حصولها على جرعة بنج زائدة ودخولها فى غيبوبة.

وحمل تقرير الطب الشرعى طبيب العظام بأسوان المسئولية الجنائية لوفاة "أسماء صلاح الدين محمد حسب الله، 41 سنة، تقيم بمنطقة الخزان بمدينة أسوان" بسبب خطأ طبى داخل أحد عيادات العظام الشهيرة وسط أسوان، تحرر لها المحضر رقم 16097 لسنة 2023 جنح قسم أول أسوان.

واستكملت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار عصام خليفة، المحامى العام لنيابات أسوان، تحقيقاتها في الواقعة وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعى الذى أكد مطابقة ما جاء فى الصفة التشريحية للطبيب الشرعى "على عبد المنعم صالحين" والذى قام بفحص وتشريح الجثة بناء على طلب النيابة العامة.

وأفاد التقرير أن طبيب العظام المتهم فى الواقعة، ويدعى "سيد . ع. م" أخصائى عظام ، خرج عن القواعد الطبيب السليمة المتعارف عليها، وأهمل إهمالا جسيما وارتكب سلسلة من الأخطاء، بداية من الخطأ فى تشخيص حالة المريضة بخلع فى مفصل الكتف، وهى لم تكن تعانى أصلا من هذا الأمر، وبالتالى لا تحتاج إلى عملية أو تخدير، كما أخطا الطبيب فى قيامة بتخدير الحالة وهو غير مختص فى التخدير ، كما أخطا فى إعطائها عقار " التراكيوم" الباسط للعضلات فى مكان غير مجهز ويفتقر للإمكانيات الطبيبة اللازمة ، فضلا عن ارتكابه خطأ أخر فى التعامل مع المضاعفات التى حدثت للجهاز العصبى والقلب والتنفس للحالة، الأمر الذى ترتب على هذه الأخطاء والإهمال الجسيم من الطبيب المشكو فى حقه عدم تدارك الحالة وتوقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.

وكانت النيابة العامة بأسوان، إستدعت أسرة السيدة الضحية لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم ضد طبيب العظام، وهما شقيقيها محمد صلاح الدين وإيناس صلاح الدين، كما استدعت الدكتور محمد سعيد، مدرس التخدير بكلية طب أسوان والذى استعان به طبيب العظام "محل الشكوى" لمحاولة إنقاذ حياة الحالة، كما استدعت أحد مساعد الطبيب أثناء الواقعة، يأتى ذلك فى الوقت الذى تخلف طبيب العظام فيه عن الحضور أمام النيابة للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه من اتهامات، كما تسلمت النيابة صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى الوارد.

وأكد شقيقا المجنى عليها، فى أقوالهما أمام النيابة، أن شقيقتهما "أسماء" كانت فى رحلة منذ ثلاثة شهور إلى مدينة الغردقة، وتعرضت للسقوط على كتفها الأيسر، وعقب عودتها إلى أسوان، توجهت للعديد من استشارى وأخصائى العظام لعلاج حالتها، لشعورها ببعض الآلام وعدم تحسن حالتها، حتى استقر بها الحال فى نهاية المطاف إلى التوجه للمدعو الطبيب "سيد. ع . م " استشارى جراحة العظام بعيادته الخاصة بمنطقة البركة وسط مدينة أسوان، والذى طلب منها إجراء أشعة على الكتف الأيسر بأحد مراكز الأشعة الخاصة، وتبين وجود قطع جزئى فى وتر الكتف، وهو الذى تسبب لها فى وجود رشح أدى إلى تورم وبعض الالتهابات بالكتف بحسب ما أخبرها الطبيب، وأنه وصف لها روشته علاج تتضمن عقاقير وأمبولات للحقن مضاده للالتهاب والتورم و مرهم جيل، و طلب منها الحضور له مرة أخرى بعد مضى أسبوعين لحين انتهاء فترة العلاج، ومع عدم تحسن حالتها طلب منهم الطبيب إجراء عملية لاستعدال خلع فى مفصل الكتف، يوم 26 نوفمبر الماضى، وأنه سيستخدم لذلك " مخدر بنج موضعى " ، و أنه بعد مضى خمس دقائق من دخول المجنى عليها غرفة العمليات، حدثت لها مضاعفات خطيرة، دخلت على أثرها فى حالة تشنجات مع فقد تام للوعى مع تغير تام فى لون الجلد مائلا إلى اللون الأزرق، وهو ما إستدعى إلى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الهلال الأحمر ومنها إلى مستشفى أسوان الجامعى فى محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة، نتيجة لمضاعفات صحية تسببت فى توقف التنفس والقلب .

وفى سياق متصل، أكد محمد صلاح الدين، شقيق المجنى عليها، لـ"اليوم السابع"، أنهم على ثقة تامة فى قضاء مصر العادل للقصاص من الطبيب المتهم، وأنهم لم يفرطوا فى دم شقيقتهم بالطرق القانونية والقضائية، حتى لو عرض الطبيب ملايين الجنيهات للتصالح فى الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة والقضاء.