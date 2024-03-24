اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 10:35 م
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النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفى النيابة العامة

الأحد، 24 مارس 2024 10:34 م
النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفى النيابة العامة النائب العام فى افطار رمضان مع موظفى النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتب النائب العام، أمس الأحد، عددًا من موظفي النيابة العامة، حيث شهد معهم حفل الإفطار الذي أقامته النيابة العامة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك، موجهًا الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم.

يأتي ذلك إيمانًا من سيادته بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها ورفعًا لقدراتها.

المستشار محمد شوقى
المستشار محمد شوقى

 

النائب العام المستشار محمد شوقى
النائب العام المستشار محمد شوقى

 

النائب العام
النائب العام

 

لقاء النائب العام اليوم
لقاء النائب العام 

 







النائب العام

إفطار رمضان

موظفي النيابة العامة

النيابة العامة

افطار النائب العام

افطار النيابة العامة




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