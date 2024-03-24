المكتب الإعلامي بغزة: 2848 مجزرة ارتكبها الاحتلال فى القطاع خلال 170 يوما

كتب عبد الوهاب الجندى

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 170 على التولي وجاءت كالتالي: