اليوم السابع
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المكتب الإعلامي بغزة: 2848 مجزرة ارتكبها الاحتلال فى القطاع خلال 170 يوما

الأحد، 24 مارس 2024 07:15 م
المكتب الإعلامي بغزة: 2848 مجزرة ارتكبها الاحتلال فى القطاع خلال 170 يوما غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 170 على التولي وجاءت كالتالي:

  •  (170) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
  •  (2,848) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
  •  (39,226) شهيداً ومفقوداً.
  •  (32,226) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
  •  (14,280) شهيداً من الأطفال.
  •  (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
  •  (9,340) شهيدة من النساء.
  •  (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
  •  (48) شهيداً من الدفاع المدني.
  •  (136) شهيداً من الصحفيين.
  •  (7,000) مفقودٍ.
  •  (74,518) مصاباً.
  •  (73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
  •  (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
  •  (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
  •  (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
  •  (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
  •  (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
  •  (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
  •  (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
  •  (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
  •  (12) حالة اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
  •  (2) مليون نازح في قطاع غزة.
  •  (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
  •  (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
  •  (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
  •  (224) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
  •  (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
  •  (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
  •  (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
  •  (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
  •  (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
  •  (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
  •  (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
  •  (158) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
  •  (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
  •  (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.






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