المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف وزارة دفاع إسرائيل بالطيران المسير

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب بالطيران المسير.



وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد أن "مجاهديها" استهدفوا، فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي بالأراضي المحتلة.



وأضافت أن هذه العملية النوعية " تؤكد الاستمرار في دك معاقل الأعداء واستكمال المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.