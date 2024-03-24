المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف وزارة دفاع إسرائيل بالطيران المسير

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة كرياه وسط تل أبيب بالطيران المسير.
وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد أن "مجاهديها" استهدفوا، فجر اليوم، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي بالأراضي المحتلة.
وأضافت أن هذه العملية النوعية " تؤكد الاستمرار في دك معاقل الأعداء واستكمال المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
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