المعاينة: مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارتين واشتعال أحدهما بالطريق الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

كشفت المعاينة لحادث الطريق الدائرى، أن سيارة ملاكى أثناء سيرها اختلت عجلة القيادة وقفزت للجانب الأخر واصطدمت بسيارة نقل أعلي منطقة المريوطية، مما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة النقل وتهشم السيارة الملاكى ووفاة سائقى المركبتين وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقلهم إلى المشرحة، فيما نجح رجال الإطفاء فى عمليات الإخماد.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة علي حريق داخل سيارة نقل أعلي الطريق الدائرى فى الجيزة ، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الدائرى، حيث انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.



حادث تصادم سيارتين واشتعال أحدهما بالطريق الدائرى



حادث تصادم سيارتين واشتعال أحدهما بالطريق الدائرى (2)



حادث تصادم سيارتين واشتعال أحدهما بالطريق الدائرى (3)



