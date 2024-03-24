المجلس المصرى للشئون الخارجية: زيارة جوتيريش هدفها دعم موقف مصر من قضية فلسطين

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أكد السفير عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر هى زيارة دعم وتقدير للموقف المصرى من القضية الفلسطينية والعناصر التى يقوم عليها هذا الموقف والتى تتطابق مع موقف الأمم المتحدة من حيث أهمية وقف إطلاق النار وضرورة نفاذ المساعدات ورفض التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى ورفض العقاب الجماعي.

وقال السفير عزت سعد - فى مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) - أن الأمين العام له موقف إيجابى وبناء منذ بداية الأزمة فى غزة، وجزء من هذه الزيارة يتعلق بدعم الجهود الرامية إلى التعامل مع الكارثة الإنسانية فى غزة خاصة فى منطقة رفح، حيث قام جوتيريش بزيارة المستشفيات وقدم الدعم اللازم للطواقم الطبية الفلسطينية والعاملين فى الأونروا الذين يتعرضون لضغوط شديدة من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن من معوقات التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة الدعم المطلق لبعض من الدول الكبرى لإسرائيل فى عدوانها، وإسرائيل نفسها أيضا التى لا تزال تبحث عن انتصار خادع لا يوجد على أرض الواقع، "ولكننا ما زلنا نعول على صوت العقل وعلى إمكانية أن تقود المفاوضات المنخرطة فيها مصر وقطر والولايات المتحدة إلى مخرج لهذه المأساة الإنسانية".