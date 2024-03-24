الصحة العالمية: ليس لدينا أدلة على انتشار السل المقاوم للأدوية فى السودان

كتبت أمل علام

قال الدكتور مارتن فان دن بوم المستشار الإقليمى لبرنامج مكافحة السل بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى حول الوقاية من السل وعلاجه، إنه ليس لدينا أدلة كافية تدل على تفشى السل المقاومة للأدوية فى السودان، ولكن ربما يظهر السل بكل أنواعه فى ظل تردى الأوضاع فى السودان، موضحا إن إقليم شرق الموسط حقق نجاحا كبيرا فى علاج السل المقاومة للأدوية بنسبة 70% من الحالات، مقارنة بالأقاليم الستة، موضحا، إننا نعمل على رصد الحالات وتطويع استراتيجيتنا.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم عبر الفيديو، حول طرق الوقاية من السل وعلاجه، إن إيجاد الارشادات العلاجية مهمة جدا، وتحديث هذه الإرشادات العلاجية والتشخيصية، ونتعاون مع الدول فى تحديث البرامج الوطنية للتعامل مع مرض الدرن، ومعرفة المستجدات لعلاج الدرن، والتوعية بمرض الدرن والتعريف بمراكز الرعاية الأولية لتشخيص المرض، موضحة، إن ثلثى الدول باقليم شرق المتوسط استطاعوا مواجهة هذه التحديات، وايصال الأدوية للمرضى.

وأشارت، إلى أن الشخص الذى يعانى من سوء التغذية نجد صعوبة فى علاجه، ونحاول ايجاد حلول للتحديات التى تقابلنا، وتشخيص الدرن إذا كان كامنا أو نشطا وايجاد العلاجات الجديدة المتوافرة فىالكثير من دول العالم.