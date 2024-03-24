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الرئيس السيسى يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور مفوض "الأونروا"

الأحد، 24 مارس 2024 12:42 م
الرئيس السيسى يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور مفوض "الأونروا" جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و"إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.







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