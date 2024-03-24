الداعية خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب ـ لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن حلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة: وتعليقا علي الحلقة الثالثة عشرة من برنامج نور الدين لفضيلة الدكتور علي جمعة أقول:"الحلقة.. وصفة رائعة لإصلاح معاملاتنا اليومية".

1- سؤال (زميلتي أوقعت بيني وبين زميلاتي بالكذب فما هو التصرف في هذه الحالة؟)

- حدد فضيلة الدكتور علي جمعة 3 أخطاء حدثت في هذه الواقعة.. الأولي الكذب والثانية تصديق هذه الكذبة من قبل زميلاتها دون بينة، ووضح فضيلته أن هذا إثما عظيما حذر منه رسول الله في الحديث، والثالثة هي عدم القدرة علي التسامح وهذا لا يكون للمؤمن الحق.. ولعل ما عرضه مولانا الإمام في إجابته هذه يلخص بمهارة واقتدار أساسيات وآداب المعاملة بين الناس.

2- سؤال (هل يجوز أن نمرح كأصدقاء بيننا وبين بعضنا بالسباب والشتائم؟)

- أجاب فضيلته بأسلوب الشيخ المربي الذي يحسم القضايا التربوية الأخلاقية دون تهاون بقوله "هذا لا يجوز بل ونهانا الله عنه" .. وقد عرض فضيلته الدليل علي ذلك بأسلوب مرح كعادة فضيلته حتي يجعل المعلومة التربوية مقبولة لدي المتلقي لاسيما إن كان من الشباب الصغير الذي عادة ما يرفض الاستماع للنصح بسبب جمود وقسوة الأسلوب ثم قرأ عليه قوله تعالي [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة] حتي يعلمه هو ومن يسبه أننا نقتدي في معاملاتنا فقط بما أمر به وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب واجبة.

3- سؤال (زميلتي رفضت محاولاتي للصلح معها فما العمل؟)

- قال فضيلته إننا يجب أن نتربي ونتعلم الصبر .. وكظم الغيظ ولعل فضيلته بما قاله قد وصف سر نجاح المعاملات بين الشخص وباقي من حوله في مجتمعه فمن اعتاد علي خصام الناس ومعاتبتهم وعدم قبول الاعتذار لن يجد له صديق أو رفيق لذلك علينا أن نتعلم أن نغير للناس حتي يغفر الله لنا ويسامحنا.

4- سؤال (عندي أفكار شريرة ولا أعرف هل هي مني أم من الشيطان؟)

- بين فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة حفظه الله أنه إذا وجدت أن هذه الأفكار بها إلحاح فتكون من النفس.. أما لو كانت مجرد فكرة عابرة فهي من الشيطان ولعل الهدف من وراء تلك التفرقة هو بيان وسيلة مقاومة كل فكرة منها، فما كانت من الشيطان فمقاومتها بالذكر والقرآن وما كان من النفس فمقاومتها بالعمل والعبادة.

5- سؤال (ما الحكمة من خلق الله لعباده مختلفين في اللون واللغة؟)

- وضح فضيلته الإجابة بذكرة مثالا رائعا لمن يسمع .. حيث ضرب مثالا بالآلة التي بها عدة أشكال مختلفة من التروس لنقل الحركة ليحرك بعضها البعض ولولا هذا الاختلاف لما تحركت الآلة... كذلك الكون لولا اختلاف الناس فيه وتدافعهم في الفن والعمارة والخير وغيرها لما عمرت الأرض.

6- سؤال (لماذا نسامح أناسا أعتادوا علي الخطأ في حقنا؟)

- من أجمل ما قيل في هذه الحلقات هو الإجابة المختصرة البسيطة علي هذا السؤال حيث قال فضيلته إننا نسامح لأننا نريد أن يزيدنا الله من حسناته وثوابه فهذا لصالحنا أصلا .. كما أننا نسامح من يكرر الخطأ في حقنا لأننا مأمورون أن نعذر غيرنا في نسيانه لإساءته لنا فقد ينسي الإنسان هذا وهذا معروف منذ أن خلق الله سيدنا آدم .. لأن الإنسان أصلا سمي بهذا الاسم من النسيان.