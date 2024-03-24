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الداخلية: رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى 50 جنيها

الأحد، 24 مارس 2024 06:04 م
الداخلية: رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى 50 جنيها استخراج بطاقة الرقم القومى،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن زيادة رسوم إستخراج استمارة بطاقة الرقم القومى، منوهاً إلى أن إستخراج البطاقة بالطريق العادى قيمته 50 جنيها، ولم يتم أى زيادات عليها.







استخراج بطاقة الرقم القومى

بطاقة شخصية

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السجل المدنى



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