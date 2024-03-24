اليوم السابع
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الحكومة العراقية: إنهاء مهمة التحالف الدولى سيكون الملف الأول فى زيارة السودانى لواشنطن

الأحد، 24 مارس 2024 04:48 م
الحكومة العراقية: إنهاء مهمة التحالف الدولى سيكون الملف الأول فى زيارة السودانى لواشنطن رئيس الوزراء العراقى
رامى محيى الدين

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أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية سيكون ضمن مناقشات رئيس الحكومة العراقية محمد  شياع السوداني بواشنطن.

وأكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول لزيارة السوداني ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة وهناك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الامريكى جو بايدن ستبحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .







رئيس الوزراء العراقى

محمد شياع السودانى

واشنطن

بايدن

انهاء مهمة التحالف الدولى بالعراق




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