اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش البولندى: صاروخ كروز روسى انتهك مجالنا الجوى

الأحد، 24 مارس 2024 11:23 ص
الجيش البولندى: صاروخ كروز روسى انتهك مجالنا الجوى الجيش البولندى
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة البولندية أن صاروخ كروز انتهك المجال الجوي البولندي؛ بعدما شنت موسكو هجوما جويا كبيرا على العاصمة الأوكرانية /كييف/، ومنطقة "لفيف" الغربية القريبة من الحدود البولندية.


وأشارت القوات المسلحة - في بيان نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس، اليوم الأحد - أن "روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي بصاروخ كروز اليوم عند الساعة 4:23 صباحا بالتوقيت المحلي عندما شنت هجوما جويا كبيرا على غرب أوكرانيا".


وذكر البيان أن "الصاروخ دخل بالقرب من بلدة أوسيردو البولندية وبقي هناك لمدة 39 ثانية"، مبينا أن "أنظمة الرادار العسكرية رصدت الصاروخ طوال الوقت وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".


وقال مسؤولون أوكرانيون إن عدة انفجارات وقعت في كييف، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير 18 صاروخا.. فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم.







بولندا

الجيش البولندى

روسيا

صاروخ روسى




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