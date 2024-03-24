الإذاعة العبرية: إسرائيل توافق على إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 رهينة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة العبرية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح نحو 700 أسير فلسطيني مقابل 40 رهينة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن مديرا الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية غادرا قطر، بعد محادثات حول الهدنة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.