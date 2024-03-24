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الأونروا: إسرائيل لا توافق على دخول مساعدات إلى شمال غزة

الأحد، 24 مارس 2024 05:58 م
الأونروا: إسرائيل لا توافق على دخول مساعدات إلى شمال غزة مفوض الأونروا فيليب لازاريني
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال المفوض العام للأونروا، إن "إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق على إرسال قوافل غذائية من الوكالة لشمال غزة".

وبحسب الإذاعة العبرية، أضاف فيليب لازاريني، أن "منعنا من الوفاء بالتزاماتها في غزة سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف"

وفي تصريحات لليوم السابع، قال الأمين العام للأمم المتحدة: بالنسبة إلى أونروا، فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها وهذا هو العمود الفقرى للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفى الوقت نفسه كنا واضحين جدا وأجرينا تحقيقا ما زال جاريا لرصد أى مجال من مجالات عدم الالتزام ونريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجرى مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم الأمم المتحدة بشكل كامل، فهى تلعب دورا حيويا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم فى غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع".







الأونروا

مساعدات إلى شمال غزة

غزة

مساعدات إلى غزة

فيليب لازاريني




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