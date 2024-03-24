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الأرصاد: تكاثر السحب على السواحل الشمالية والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار

الأحد، 24 مارس 2024 12:16 م
الأرصاد: تكاثر السحب على السواحل الشمالية والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار الطقس - أمطار
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق  متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يأتى ذلك مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، موضحة أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية .

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

 







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