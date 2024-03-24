الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة تصل لـ30 درجة مئوية يومى الأربعاء والخميس

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الجو شهدت اليوم عدم استقرار فى حالة الجو وانخفاضا فى قيم درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة فى شمال البلاد ونشاط رياح، لافتة إلى أن البلاد كانت تتعرض لمنخفض جوي.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن المنخفض الجوى عمل تقلبات جوية سريعة وهذا أمر طبيعى فى هذه الفترة من السنة، مشيرة إلى أننا بدأنا فى فصل الربيع والفصول الانتقالية تشهد وجود أجواء فصول قبلية وبعدية، مشددا على أن التقلبات الجوية بتكون واردة فى هذه الفترة من السنة.

وتابعت: "من الغد سيحدث تحسن وتتلاشى فرص الأمطار وارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليوم ونتوقع 22 درجة مئوية، ومع يوم الثلاثاء هنشوف ارتفاعات متتالية وستكون 26 درجة مئوية وخلال يومى الأربعاء والخميس ستصبح 30 درجة مئوية وهذه أعلى من المعدلات ب6 و7 درجات"، مؤكدا أن ذروة الارتفاعات ستكون الأربعاء والخميس ومستمرة حتى بداية الاسبوع القادم ثم تستقر الاجواء.