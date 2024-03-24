اعترافات لصى أعمدة الإنارة فى حلوان: نفذنا 4 جرائم سابقة باستخدام صاروخ كهربائى

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أعمدة الإنارة بمنطقة حلوان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة وتم ضبطهما وبحوزتهما صاروخ كهربائى- أجزاء من عمود إنارة، واعترفا بممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب القطع، وأقرا بارتكاب (4) وقائع سرقة أبواب حديدية وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.



عقوبة السرقة



وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.