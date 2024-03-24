استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف على رفح الفلسطينية

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استشهد خمسة فلسطينيون، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح ومدينة غزة الفلسطينيتين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاتصال انقطع مع طاقمها في مستشفى "الأمل" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي "VHF" عن الخدمة.



كانت قوات الاحتلال قد حاصرت مستشفى "الأمل" في وقت سابق من اليوم، وأغلقت بواباته بالسواتر الترابية، وأطلقت القنابل الدخانية تجاه مبانيه، لإجبار الطواقم الطبية والجرحى والنازحين على الخروج منه.



يذكر أن وسائل الاتصالات المختلفة، الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت، ما زالت مقطوعة في محافظة خان يونس لليوم الـ72 على التوالي.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.