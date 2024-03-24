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ارتفاع عدد قتلى هجوم وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137

الأحد، 24 مارس 2024 04:22 م
ارتفاع عدد قتلى هجوم وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137 موسكو
رامى محيى الدين

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ارتفع عدد قتلى الهجوم الذى وقع قرب العاصمة الروسية موسكو إلى 137 ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكان الأزهر الشريف قد أدان  بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قاعات المناسبات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأدَّى إلى مقتل وإصابة المئات.

وأكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وكافة الأديان السماوية، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى روسيا؛ حكومةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأُسرهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.







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