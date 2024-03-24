اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى دير البلح إلى 8 شهداء

الأحد، 24 مارس 2024 04:16 ص
ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى دير البلح إلى 8 شهداء قصف دير البلح
أحمد علوى

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استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء السبت، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، فقد أفاد شهود عيان ومصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين، كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى، بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 72 شهيدا، و114 مصابا.







دير البلح

الاحتلال

قصف دير البلح




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