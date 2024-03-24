إمبراطورية ميم الحلقة 14.. مايا تحلق شعرها "زيرو" والجميع يتعاطف معها

كتب : جمال عبد الناصر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث عبر مشاهد متعددة، فبعد إزالة مايا لشعرها وحلقه ع الزيرو يتعاطف الجميع مع مايا وأخواتها يؤكدون حبهم لها وأنها شكلها حلو وأنهم لن يتركوها فجميعهم يحبونها حبًا كبيرًا.

كانت حلا شيحة قد رفضت مساعدة طليقها ورفضت إخباره بمن كسر زجاج محلها، وهو يهددها بأن زواجها من مختار أبو المجد سيجعله بالقانون ينقل حضانة ابنته له ويأخذها من حلا شيحة.

وكانت قد شهدت الحلقة إزالة مايا ابنتة مختار أبو المجد لشعرها وحلقه ع الزيرو وتبكي وتنهار نفسيًا، ويخبر أولاد خالد النبوي والدهم بما حدث لكنه لا يعلق.

شهدت تلك الحلقة عدة مشاهد أهمها مشهد جمع ميسون ومختار خلال حلم يقظة يتذكر فيه معاقبته لابنته مايا في حياة والدتها، ثم يكتب مختار لميسون رسالة ويعترف لها بأن أسرته ليست بخير.

كانت قد بدأت الحلقة، بعتاب مختار أبو المجد لابنته " مايا " التي ذهبت لمحل مي ( حلا شيحة)، وقامت بأعمال بلطجة وكسرت زجاج المحل، وطلبت من حلا شيحة الابتعاد عن والدها، ولكن والدها ينهرها ويعنفها لفظيا ويحرمها من المصروف لمدة شهر والذهاب للتمرين بالنادي .

كانت قد شهدت الحلقة السابقة مناظرة جمعت مختار بابنه مروان ، وقد خالد النبوي وكل نجله الصغير ليكون نائبا عنه في المناظرة لكنه قام بمداخلة اثناء المناظرة كسب بها تعاطف اسرته معهطا ، كما استعرض مروان خطته مؤكدا علي الحرية وانها لا تاتي علي حرية الغير وان يكون هناك ديمقراطية، ويضع خطة للمصروف، ولكن يتدخل مختار ويقف امام عائلته ليعبر عن سعادته بالتجربة ، لكنه يؤكد ان الانسان لم يولد كبيرا، وان الاسرة ايد واحدة وهذا هو النجاح .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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