إمبراطورية ميم الحلقة 14.. حلا شيحة ترفض مساعدة طليقها

كتب : جمال عبد الناصر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث عبر مشاهد متعددة، فحلا شيحة ترفض مساعدة طليقها وترفض إخباره بمن كسر زجاج محلها، وهو يهددها بأن زواجها من مختار أبو المجد سيجعله بالقانون ينقل حضانة ابنته له ويأخذها من حلا شيحة.

وكانت قد شهدت الحلقة إزالة مايا ابنتة مختار أبو المجد لشعرها وحلقه ع الزيرو وتبكي وتنهار نفسيًا، ويخبر أولاد خالد النبوي والدهم بما حدث لكنه لا يعلق.

شهدت تلك الحلقة عدة مشاهد أهمها مشهد جمع ميسون ومختار خلال حلم يقظة يتذكر فيه معاقبته لابنته مايا في حياة والدتها، ثم يكتب مختار لميسون رسالة ويعترف لها بأن أسرته ليست بخير.

كانت قد بدأت الحلقة، بعتاب مختار أبو المجد لابنته " مايا " التي ذهبت لمحل مي ( حلا شيحة)، وقامت بأعمال بلطجة وكسرت زجاج المحل، وطلبت من حلا شيحة الابتعاد عن والدها، ولكن والدها ينهرها ويعنفها لفظيا ويحرمها من المصروف لمدة شهر والذهاب للتمرين بالنادي .

كانت قد شهدت الحلقة السابقة مناظرة جمعت مختار بابنه مروان ، وقد خالد النبوي وكل نجله الصغير ليكون نائبا عنه في المناظرة لكنه قام بمداخلة اثناء المناظرة كسب بها تعاطف اسرته معهطا ، كما استعرض مروان خطته مؤكدا علي الحرية وانها لا تاتي علي حرية الغير وان يكون هناك ديمقراطية، ويضع خطة للمصروف، ولكن يتدخل مختار ويقف امام عائلته ليعبر عن سعادته بالتجربة ، لكنه يؤكد ان الانسان لم يولد كبيرا، وان الاسرة ايد واحدة وهذا هو النجاح .

كانت قد شهدت تلك الحلقة عودة المياه لمنزل مختار أبو المجد بعدما تفاوض مروان مع مندوبة الشركة وطلب منها عودة المياه في مقابل أن يتفاوض مع والده ويقنعه ببيع المنزل، في مشهد آخر يتناقش محمود حافظ مع والدته في موضوع زواجه من مديحة شقيقة مختار ابو المجد، وهي ترفض الموضوع ولكنه يخبرها بأنه سيد قراره وان تجربته الماضية لن تؤثر علي ارتباطه مرة أخري .

كما شهدت الحلقة أيضا مقابلة بين منوبة الشركة ( نادين ) ومروان أبو المجد لتقنعه ببيع البيت ، ويلومها مروان علي أساليبهم في قطع المياه وقطع الكهرباء، وتتناقش في مشهد آخر مندوبة الشركة مع رئيسها في الشركة التي تريد شراء المنزل لتطلب منه عودة الخدمات كالمياه التي قطعتها تلك الشركة لارغام السكان علي البيع ، وينجح في ذلك وتعود بالفعل المياه .

وفي نفس الحلقة مشهد مهم يتناقش مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) مع مدام مي ( حلا شيحة )، وهما يتناولان الغداء في مطعم حول موضوع الانتخابات، وحلا شيحة تؤكد له أن الانتخابات فرصة له لكي يتقرب من أولاده، ولكن خالد النبوي متخوف جدا من فكرة فوز ابنه مروان لان فوزه ربما يجعله يوافق علي بيع المنزل،

كانت قد بدأت الحلقة اليوم بمشهد لمروان أبو المجد وشقيقيه ليكشف له تفاصيل اجراء الانتخابات والمناظرة المنتظرة بين مختار أبو المجد ومروان والذي يفكر في فكرة ينجح بها في الانتخابات، وسوف ينفذها ويري نتيجتها وتأثيرها علي الأسرة .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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