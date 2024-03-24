إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، بالطريق الصحراوى فى البدرشين لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالبدرشين و انتقل رجال الاسعاف الي المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



