أمطار غزيرة ورعدية تصل حد السيول على بعض مناطق الإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية- السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ، وانتشرت سيارات شفط المياه فى الشوارع.

وتشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا ليلًا،، مع وجود شبورة مائية فى الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وتسجل درجات الحرارة فى المحافظة اليوم، الصغرى 11 درجة والعظمى 20 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديرى القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتى يشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أى بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتى تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومى لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.



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