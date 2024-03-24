اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 24 مارس 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

‏- البصل بـ 17 جنيها.

- الطماطم 10.5  جنيه

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها  .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيه.

- الكوسة بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 28 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 23 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة34 جنيها.

- الموز البلدي بـ 16 جنيها

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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