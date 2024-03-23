9 آلاف محامِ يدلون بأصواتهم فى 16 لجنة فرعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، إقبالا متوسطا، وتجرى انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار أحمد راضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا، والمستشار عبد الوهاب صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بطنطا.

وتجرى الانتخابات بـ16 لجنة فرعية بالمحاكم يترأس كل لجنة مستشار، ومن لهم حق التصويت 9 آلاف و102 محامى على مستوى محافظة كفر الشيخ، وتجرى الانتخابات على منصب النقيب العام، وأعضاء مجلس الإدارة، بالنقابة العامة على مستوى الجمهورية.

وقال فراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ، إن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بكفر الشيخ ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 9 آلاف و102 محامى، وأن الانتخابات تجري من خلال 16 لجنة بمختلف المحاكم وتحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، وأن الانتخابات من 9 صباحا وحتى 5 مساء، ثم بعد ذلك تتم عملية الفرز، ويتم إعلان النتيجة عن طريق اللجنة العامة بالقاهرة.

وأكد نقيب المحامين بكفر الشيخ، أن الانتخابات تتم بحرية تامة دون أي توجهات لصالح أحد أو ضد أحد، مشيراً إلى أن عملية التصويت كانت ضعيفة في بداية التصويت بسبب الصيام، ثم بدأت في الزيادة.



اقبال متوسط من المحامين على الانتخابات



المستشاران المشرفان على انتخابات نقابة المحامبن بكفر الشيخ