اليوم السابع
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وزير خارجية إسرائيل يصف الأمم المتحدة بأنها منظمة معادية لبلاده

السبت، 23 مارس 2024 04:58 م
وزير خارجية إسرائيل يصف الأمم المتحدة بأنها منظمة معادية لبلاده يسرائيل كاتس
وكالات

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هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، بعد تصريحاته بشأن ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ورد كاتس على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى انتقد الأزمة الإنسانية في غزة أثناء زيارته لمعبر رفح اليوم، زاعما أن الأمم المتحدة أصبحت "هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل". 

وأضاف كاتس عبر حسابه بمنصة إكس أن جوتيريش "وقف اليوم على معبر رفح وألقى باللوم على إسرائيل في الوضع الإنساني في غزة دون إدانة بأي شكل من الأشكال لحماس التي تنهب المساعدات الإنسانية، أو الأونروا التي تتعاون معهم – ودون الدعوة إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين".

وكتب كاتس أنه تحت قيادة جوتيريش، أصبحت الأمم المتحدة “هيئة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.







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