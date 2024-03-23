اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 09:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الإسرائيلى يتوجه غدا إلى واشنطن لأول مرة منذ بداية الحرب

السبت، 23 مارس 2024 08:37 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يتوجه غدا إلى واشنطن لأول مرة منذ بداية الحرب يوآف جالانت
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، سوف يتوجه غداً فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يلتقى جالانت بوزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين، لبحث استمرار الحرب فى غزة، وخاصة العملية العسكرية المحتملة فى رفح.

وأوضحت وسائل الإعلام أن جالانت سيصطحب وفداً عسكرياً خلال الزيارة، وذلك بعد ما تمت الموافقة على الرحلة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبناء على طلب الأمريكيين.







يوآف جالانت

إسرائيل

أمريكا

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة