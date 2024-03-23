وزير الدفاع الإسرائيلى يتوجه غدا إلى واشنطن لأول مرة منذ بداية الحرب

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، سوف يتوجه غداً فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يلتقى جالانت بوزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين، لبحث استمرار الحرب فى غزة، وخاصة العملية العسكرية المحتملة فى رفح.

وأوضحت وسائل الإعلام أن جالانت سيصطحب وفداً عسكرياً خلال الزيارة، وذلك بعد ما تمت الموافقة على الرحلة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبناء على طلب الأمريكيين.