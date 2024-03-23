وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 23 مارس 2024م، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث ناقشا عددًا من الملفات المشتركة بين الأوقاف والمحافظة على النحو التالي:

أولًا : تم بحث التعاون المشترك في إحلال وتجديد ثلاثة مساجد هي: مسجد المنشية ومسجد المروة بمدينة الطور ، وإنشاء المجمع الإسلامي بنبق بمدينة شرم الشيخ، بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.

ثانيًا : تمت مناقشة الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية والعربية بجنوب سيناء، وتم الاتفاق على عقد المرحلة الأولى التصفيات المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 أبريل 2024م حتى الثلاثاء 23 أبريل 2024م، في حين يتم افتتاح المرحلة الثانية للمسابقة الدولية يوم الجمعة 12 يوليو 2024م .

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاختبارات الأولية لفرع الثقافة الإسلامية والعربية في مسابقة جنوب سيناء الدولية للنوابغ التي تعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ثالثًا : المسابقة الرمضانية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث فاز في المسابقة ( 633 ) متسابقًا، وذلك على النحو التالي :

• المرحلة الابتدائية 5 أجزاء : حيث فاز (296) متسابقًا في هذا المستوى.

• المرحلة الإعدادية 10 أجزاء: حيث فاز (123) متسابقًا في هذا المستوى.

• المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن: حيث فاز (99) متسابقًا في هذا المستوى.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم) : حيث فاز (115) متسابقًا في هذا المستوى.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للشئون السياسية، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشئون الدينية ، واللواء بدر حسني وكيل وزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية.