نائب محافظ القاهرة يشارك فى حفل الإفطار الجماعى بمدينة المحروسة والنهضة

كتب سيد الخلفاوى

شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في حفل الإفطار الجماعي والذي يقام يوميا بالخيمة الرمضانية لأهالي منطقة النهضة والمحروسة بحي السلام ثان، ويأتي ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية، كما شارك النائب شريف الورداني والنائبة شادية خضير أعضاء مجلس النواب، بحضور حنان محمد لطيف رئيس حي السلام ثان وقيادات حزب مستقبل وطن.

ومشروع إسكان المحروسة يقع في منطقة النهضة في مدينة السلام في محافظة القاهرة، وهو إحدى مشاريع القضاء على المناطق العشوائية، وتم إفتتاح المنطقة نوفمبر 2019، حيث أن التكلفة االمشروع الإجمالية 600 مليون جنيه، يضم نحو 4776 وحدة سكنية، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، يسكن المشروع 24 ألف نسمة من سكان منطقة أبو رجيلة بترعة الطوارئ العشوائية غير الآمنة، والمدرجة تحت درجة الخطورة الثانية.

وتم إقامة المشروع في منطقة النهضة على مساحة 33 فدان، تم الإنتهاء من المشروع في 2018 ، تشمل 132 عمارة سكنية 1816 ،وحدة سكنية، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات مثل مجمع ملاعب على مساحة 3500 متر مربع، ومدرسة إعدادي وثانوي، بالإضافة إلى عدد من معارض تجارية، والمساحات خضراء، وعدد من الاستراحات والبندورات.

والمشروع في منطقة بجانب ستاد السلام على مساحة 18 فدان، تشمل 67 عمارة سكنية، 1608 وحدة سكنية، مساحة الوحدة الواحدة 76 مترا مربعا، مقسمة إلي غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى 2500 متر مناطق خدمية.

ويوجد داخل المنطقة مسجد، ومستشفى، وحضانة ومدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام، ويوجد حديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، وقاعة متعددة الأغراض، ودار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين".