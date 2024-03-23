مياه الأقصر تطلق 7 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وقرى المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت شركة مياه الأقصر، بقيادة اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مراكز خدمة العملاء المتنقلة بمنطقة ميدان المحطة وشارع المنشية، وذلك فى إطار خطة الدولة الى التحول الرقمى، حيث صدرت التعليمات لتلقى جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز الخدمة الثابتة.

كما أعلنت شركة مياه الأقصر، عن البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة، ويذكر أنه تم تجهيز عدد 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة، بالتعاون مع شركة هيدرو كمب الرائدة فى نظام البرمجيات، وذلك للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات.

ومن جانبه أوضح رئيس شركة الأقصر، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي ).

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي المراسلات Dms خلال الـ3 أيام الماضية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بضرورة الإستفادة من الدعم المقدم من الشركة القابضة لرفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم تنفيذ فعاليات التدريب على تطبيق البرنامج التدريبي المراسلات Dms، بحضور المتدربين المختصين بجميع الإدارات بالشركة، حيث أجرى المحاضر الدكتور محمد عبد المقصود برنامج الدورة التدريبية، وأكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة تفعيل وتطبيق البرنامج بجميع فروع الشركة.



إطلاق 7 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وقرى الأقصر



سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وقرى الأقصر



سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وقرى المحافظة لخدمة المواطنين



متابعة سيارات متنقلة لخدمة العملاء بمراكز وقرى المحافظة لخدمة الأهالى



مياه الأقصر تطلق 7 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بالقرى



مياه الأقصر تطلق 7 سيارات متنقلة لخدمة العملاء بالمدن_1