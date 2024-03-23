مندوبة بريطانيا فى مجلس الأمن: الفلسطينيون يواجهون أزمة إنسانية مروعة

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أكدت باربرا ودورد مندوبة المملكة المتحدة فى مجلس الأمن، أن الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية مروعة و متنامية لن تتحسن ما لم تتمكن دخول المزيد من المساعدات إلى غزة.



وقالت الدبلوماسية البريطانية -في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار الأمريكي الذي يدعو الى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة- "صوتنا بنعم على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين وافساح المجال لدخول المساعدات الانسانية والتخفيف من المعاناة ، وتنفيذ القانون الدولي وإطلاق سراح الرهائن ونبذ ورفض التشريد القسري والمناشدة بعدم الاضطلاع بهجوم بري على رفح".



وأضافت ودورد "آمالنا قد خابت من عدم تمكن روسيا والصين دعم مشروع القرار وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام"، وشددت على أن بريطانيا لن تدخر جهدا لإيصال المساعدات لغزة في أقرب وقت برا وبحرا وجوا لكن وقف القتال الفورى هو السبيل الوحيد لايصال المساعدات التي يحتاجها سكان غزة بشكل يائس.