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معلومات عن المشكاة الإسلامية المعروضة فى المتحف القومى بالإسكندرية

السبت، 23 مارس 2024 04:00 ص
معلومات عن المشكاة الإسلامية المعروضة فى المتحف القومى بالإسكندرية المشكاة
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعرض المتحف القومى بالإسكندرية المشكاة الإسلامية وهى الأداة التى كانت يستخدمها المسلمون فى العصر المملوكى كوسيلة للإضاءة وينشر "اليوم السابع" معلومات عنها.

1-المشكاة كانت  منذ العصر الايوبى

2- ازداد انتشارها فى العصر المملوكى

3- والمشكاة هى وسيلة توضع بها  الاضاءة

4-  اقتبس الفنان الاسلامى شكل المشكاة الحالى .

5- زخرفت المشكاة بالزخارف الهندسية والنباتية والكتابية

6- تضمنت آيات قرآنية وكتابات اخرى مثل اسم السلطان والقابه وصفاته بخطوط مختلفة المملوكى منها و الكوفى

7-يعرض متحف الاسكندرية القومى مشكاة مزخرفة برسوم عبارة عن خطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب.







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المشكاه الاسلامية




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