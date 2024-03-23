معلومات عن المشكاة الإسلامية المعروضة فى المتحف القومى بالإسكندرية

يعرض المتحف القومى بالإسكندرية المشكاة الإسلامية وهى الأداة التى كانت يستخدمها المسلمون فى العصر المملوكى كوسيلة للإضاءة وينشر "اليوم السابع" معلومات عنها.
1-المشكاة كانت منذ العصر الايوبى
2- ازداد انتشارها فى العصر المملوكى
3- والمشكاة هى وسيلة توضع بها الاضاءة
4- اقتبس الفنان الاسلامى شكل المشكاة الحالى .
5- زخرفت المشكاة بالزخارف الهندسية والنباتية والكتابية
6- تضمنت آيات قرآنية وكتابات اخرى مثل اسم السلطان والقابه وصفاته بخطوط مختلفة المملوكى منها و الكوفى
7-يعرض متحف الاسكندرية القومى مشكاة مزخرفة برسوم عبارة عن خطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب.
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