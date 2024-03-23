معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات لغزة واستقبال مرضى ومسافرين

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم السبت، استمرار الحركة بين مصر وغزة، ودخول شاحنات مساعدات لغزة، كما استقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن إجمالي حركة عبور الأفراد، أنه جاري استقبال 40 مصابا وجريحا ومرافقيهم، كما يجري استقبال 100 مصريين من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و300 مسافرا من غزة، و50 من طلبة يدرسون خارج غزة .

وسجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة دخول 190 شاحنة مساعدات من الجانب المصري للفلسطيني .

وأفادت بيانات حركة استقبال طائرات تنقل مساعدات لغزة لمطار العريش، بأنه تم استقبال 4 طائرات خلال الساعات الماضية ، وتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودى.

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا، وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 686 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين،