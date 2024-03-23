معارض سياحية وتطوير مقابر الصحابة وآل البيت.. السياحة والآثار في أسبوع

كتب محمد أسعد

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، لما لها من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، كما أنها جزء من النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمى لليونسكو.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها بما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية.

- مشاركة الوزارة فى المعرض السياحى الدولى MITT بموسكو بروسيا

شاركت الوزارة ممثلة فى هيئة التنشيط السياحى فى المعرض السياحى الدولى MITT بالعاصمة الروسية موسكو، أحد أكبر المعارض المهنية المتخصصة فى السوق الروسي.



وقد شاركت الهيئه فى هذا المعرض بجناح يبلغ مساحته 100م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالإضافه إلى شركتى مصر للطيران وred sea.

- تكليف د. جمال مصطفى بأعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور جمال مصطفى والذى كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس.

وقد شغل الدكتور جمال مصطفى العديد من المناصب القيادية بوزارة الآثار، من بينها المشرف الفنى على إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية عام 2007، كما كُلف للعمل مشرفًا عامًا على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير عام منطقة آثار القلعة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عام 2018.

- مشاركة الوزارة فى الدورة 32 من المعرض السياحى الدولى Holiday World بالتشيك

شاركت الوزارة مُمثلة فى الهيئة المصرى العامة للتنشيط السياحى فى الدورة الـ 32 من المعرض السياحى الدولى Holiday world، بالعاصمة التشيكية براغ، وقد تم اختيار الجناح المصرى المُشارك فى المعرض كأحد أفضل الأجنحة المُشاركة من حيث التصميم.

وقد جاء تصميم الجناح المصرى على شكل معبد فرعونى بمساحه تبلغ 64م، ويتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عدد من الصور والأفلام الترويجية التى تُبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصري.

- إطلاق حملة "رمضان فى مصر غير" للترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق العربي

أطلقت الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة للترويج للمقصد السياحى المصرى بعنوان "رمضان فى مصر غِير" ولمدة خمسة أسابيع بعدد من الدول العربية، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك.

تهدف الحملة لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحى المصرى والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

- معرض أثرى مؤقت بمناسبة اليوم العالمى للمياه

تحت عنوان "تاريخ وحياة"، نظم متحف ملوى بالمنيا معرضًا أثريًا مؤقتًا طوال شهر مارس الجاري، عن أهمية المياه والمحافظة عليها وكيف أولى لها المصريين القدماء اهتمامًا خاصًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمياه والذى يوافق يوم 22 مارس من كل عام.

يضُم المعرض مجموعة من الأوانى الخاصة بحفظ المياه من عصور مختلفة، والتى تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية بالمياه.

- تقنين وضع عدد جديد من مراكز السفارى الجبلى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والآثار بتقنين وضع 18 مركز من مراكز السفارى الجبلى بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر والتى ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

جاء ذلك مواصلة لحرص الوزارة على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة فى مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

- الكشف عن مصطبة لموظف من عصر الدولة القديمة بدهشور

نجحت البعثة الأثرية الألمانية التابعة للمعهد الألمانى للآثار، فى الكشف عن مصطبة تخص موظف يدعى "سنب-نب-إف" وزوجته "إيدوت"، تعود إلى عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمالها بمنطقة دهشور الأثرية.

تُعد هذه المصطبة جزء من الجبانة الكبيرة لسكان دهشور فى عصر الدولة القديمة، والتى تم الكشف عنها فى عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين.