مصرع مزارع وإصابة زوجته انهار عليهما حائط متهالك بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، مزارع جثة هامدة وزوجته مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وذلك على إثر سقوط حائط حوش ملحق بمنزل بدائرة المركز تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوفاة مزارع وإصابة زوجته على إثر سقوط حائط عليهم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.



وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة سقوط حائط ملحق بمنزل مشيد بالطوب البلوك بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج نتج عن إنهيار الحائط إصابة مالك المنزل المدعو ف ع..ع..ح 65 سنه ويعمل مزارع و إصابة وزوجته المدعوة ف . ف.. ع 50 سنة ربة منزل وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتوفي الأول عقب وصوله متأثرا بإصابته.



وبسؤال المدعو م . ف.. ع.. ع، 35 سنة نجل المتوفى، ويقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم الحائط وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

