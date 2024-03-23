اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق الواحات بالجيزة

السبت، 23 مارس 2024 09:17 ص
مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق الواحات بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب آخرين، ف يحادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.

حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
 







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