مرحلة ما بعد محاربة داعش.. أول قضية على طاولة القمة الأمريكية العراقية

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يعقد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، لقاء قمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، منتصف شهر أبريل المقبل، للبحث فى أفق العلاقة المستقبلية فى مرحلة ما بعد التحالف الدولى لمحاربة داعش.



وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى فى بيان أن السودانى سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي، لعقد لقاء قمّة، يوم 15 أبريل القادم، للبحث فى أفق العلاقة المستقبلية فى مرحلة ما بعد التحالف الدولى لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فى ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجى بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.



وأضاف البيان أن السودانى وبايدن سيتشاوران حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما فى ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار فى المنطقة".