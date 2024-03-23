محافظ القليوبية يتابع حركة مواقف الأجرة ويوجه بالالتزام بأسعار المواصلات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية بمواقف بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما شملت الجولة المرور على عدد من محطات تموين السيارات بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها وقليوب، حيث أكد "الهجان" خلال جولة اليوم انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وهناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحا بها التعريفة الجديدة، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وشدد الهجان، على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنتwww. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية اصدر القرار رقم 287 لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

جاءت الجولة بحضور كل من محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مجلس مدينة كفر شكر، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ، والعميد محمد فوزي رئيس مجلس مدينة قها، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة قليوب، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف، وجمال سرحان مدير إدارة التموين ببنها.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)