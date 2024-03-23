محافظ الشرقية يتابع التزام مواقف السيارات بالأجرة الجديدة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل بمواقف المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية أول.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف منعاً لاستغلال الركاب، فضلاً عن الانتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أى موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.



محافظ الشرقية يتابع الالتزام المواقف بتعريفة الأجرة الجديدة (1)



محافظ الشرقية يتابع الالتزام المواقف بتعريفة الأجرة الجديدة (2)